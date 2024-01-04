ПСЖ намерен усилиться лидером клуба АПЛ
Бруну Гимараэш - приоритетная цель парижан.
Французский ПСЖ хочет усилить линию полузащиты.
Как сообщает издание ESPN Brazil, парижане определились с приоритетом на зимнее трансферное окно. Их главная цель - Бруну Гимараэш.
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Стоит отметить, что потенциальные финансовые детали сделки неизвестны. В контракте игрока якобы есть сумма выкупа в размере 100 млн евро, но она доступна лишь для Барсы, ибо Гимараэш мечтает однажды сыграть за каталонцев.
В текущем сезоне Бруно провел 19 матчей, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи.
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