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ПСЖ намерен усилиться лидером клуба АПЛ

Бруну Гимараэш - приоритетная цель парижан.
Сегодня, 20:49
Бруну Гимараеш / Getty Images
Бруну Гимараеш / Getty Images

Французский ПСЖ хочет усилить линию полузащиты.

Как сообщает издание ESPN Brazil, парижане определились с приоритетом на зимнее трансферное окно. Их главная цель - Бруну Гимараэш.

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Стоит отметить, что потенциальные финансовые детали сделки неизвестны. В контракте игрока якобы есть сумма выкупа в размере 100 млн евро, но она доступна лишь для Барсы, ибо Гимараэш мечтает однажды сыграть за каталонцев.

В текущем сезоне Бруно провел 19 матчей, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл ПСЖ

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