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"Заткнись": Серхио Рамос устроил перепалку с фанатом после фиаско Севильи

Испанец встал на защиту команды.
Сегодня, 08:52
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

В рамках 19-го тура чемпионата Испании Севилья на своем поле проиграла Атлетику (0:2).

Центральный защитник Севильи Серхио Рамос во время послематчевого интервью вступил перепалку с болельщиком своей команды.

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Один из фанатов начал оскорблять Рамоса, в результате чего тот отреагировал.

"Прояви немного уважения, мы разговариваем. Уважай людей и эмблему. Уважай людей и заткнись", – ответил Рамос болельщику Севильи, после чего продолжил интервью. 

В турнирной таблице Ла Лиги Севилья опустилась на 16 место.

Ранее сообщалось, что у игрока сборной Гвинеи украли футболку Винисиуса и исключили из сборной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Серхио Рамос

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