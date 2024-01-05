"Заткнись": Серхио Рамос устроил перепалку с фанатом после фиаско Севильи

В рамках 19-го тура чемпионата Испании Севилья на своем поле проиграла Атлетику (0:2).

Центральный защитник Севильи Серхио Рамос во время послематчевого интервью вступил перепалку с болельщиком своей команды.

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Один из фанатов начал оскорблять Рамоса, в результате чего тот отреагировал.

"Прояви немного уважения, мы разговариваем. Уважай людей и эмблему. Уважай людей и заткнись", – ответил Рамос болельщику Севильи, после чего продолжил интервью.

В турнирной таблице Ла Лиги Севилья опустилась на 16 место.

Ранее сообщалось, что у игрока сборной Гвинеи украли футболку Винисиуса и исключили из сборной.

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