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Клопп - об отъезде Салаха и Эндо: Сказал им, что совру, если пожелаю удачи

Клуб постарается справиться без ключевых игроков.
Сегодня, 14:16
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал отъезд своих игроков в сборные.

Напомним, Мохамед Салах вместе с Египтом сыграет на Кубке Африки, а Ватару Эндо вызван в сборную Японии на Кубок Азии.

Немецкий специалист признался, что был бы рад, если бы Египет и Япония вылетели пораньше, чтобы игроки вернулись в клуб.

"Я сказал им, что совру, если пожелаю удачи. Лично я бы не слишком расстроился, если бы они вылетели на групповом этапе, но это, скорее всего, невозможно.

Но, конечно, я был бы рад, если бы они продолжили и выиграли свои турниры. Я пожелал удачи и вернуться здоровыми – на этом все.

Теперь мы должны принять это, и мы справимся. Я почти уверен, что мы найдем выход, но, очевидно, мы должны показать это на поле", – цитирует Клоппа BBC.

Ранее также сообщалось, что еще один английский клуб заинтересовался Довбиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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