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Середняк Ла Лиги намерен подписать форварда Челси

Давид Датро Фофана может перебраться в стан Севильи.
Сегодня, 15:50
Давид Датро Фофана / Getty Images
Давид Датро Фофана / Getty Images

Испанская Севилья намерена плодотворно поработать в зимнее трансферное окно, чтобы улучшить свои позиции в Ла Лиге.

Как сообщает Фабрицио Романо, "нервионцы" нацелились на подписание Давида Датро Фофана, принадлежащего Челси. Речь идет об аренде.

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Для того, чтобы сделка состоялась ивуарийца сперва должны отозвать из аренды в Унион Берлин, однако, руководство андалусийцев настроено оптимистично по этому поводу, учитывая, что Фофана не смог выиграть конкуренцию в стане немецкого столичного клуба.

Также Севилья хочет подписать хавбека Интера Люсьена Агуме. Здесь также наиболее вероятным исходом является аренда, однако, в случае с Люсьеном у испанцев будет право выкупа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига

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