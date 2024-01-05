Середняк Ла Лиги намерен подписать форварда Челси

Давид Датро Фофана может перебраться в стан Севильи.

Испанская Севилья намерена плодотворно поработать в зимнее трансферное окно, чтобы улучшить свои позиции в Ла Лиге.

Как сообщает Фабрицио Романо, "нервионцы" нацелились на подписание Давида Датро Фофана, принадлежащего Челси. Речь идет об аренде.

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Для того, чтобы сделка состоялась ивуарийца сперва должны отозвать из аренды в Унион Берлин, однако, руководство андалусийцев настроено оптимистично по этому поводу, учитывая, что Фофана не смог выиграть конкуренцию в стане немецкого столичного клуба.

Также Севилья хочет подписать хавбека Интера Люсьена Агуме. Здесь также наиболее вероятным исходом является аренда, однако, в случае с Люсьеном у испанцев будет право выкупа.

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