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Мбаппе определится со своим будущим до матчей ЛЧ

Француз хочет спокойного окончания сезона.
Сегодня, 16:55
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе намерен решиться относительно своего будущего до матчей ЛЧ, пишет L’Equipe.

Нападающий ПСЖ хочет как можно скорее принять решение, чтобы подготовиться к финалу сезона и Евро-2024 в спокойной обстановке.

ПСЖ, в целом, настроен оптимистично, и планирует ряд встреч с фтуболистом, чтобы убедить его переподписать контракт. Однако в клубе не исключают и иной исход.

Руководство приняло тот факт, что все будет решать сам француз. А потому, ПСЖ уже работает над планом действий на случай, если Мбаппе предпочтет уйти.

Ранее также сообщалось, что "главная цель МЮ" не хочет переезжать на Олд Траффорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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