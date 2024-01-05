Мбаппе определится со своим будущим до матчей ЛЧ
Француз хочет спокойного окончания сезона.
Килиан Мбаппе намерен решиться относительно своего будущего до матчей ЛЧ, пишет L’Equipe.
Нападающий ПСЖ хочет как можно скорее принять решение, чтобы подготовиться к финалу сезона и Евро-2024 в спокойной обстановке.
ПСЖ, в целом, настроен оптимистично, и планирует ряд встреч с фтуболистом, чтобы убедить его переподписать контракт. Однако в клубе не исключают и иной исход.
Руководство приняло тот факт, что все будет решать сам француз. А потому, ПСЖ уже работает над планом действий на случай, если Мбаппе предпочтет уйти.
Ранее также сообщалось, что "главная цель МЮ" не хочет переезжать на Олд Траффорд.
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