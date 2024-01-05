Почеттино - о неудачах Челси: Нужно время

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался на тему результатов команды в текущем сезоне.

"Думаю, это хорошая возможность, потому что разные турниры позволяют нам предоставить разным игрокам возможность сыграть. Так мы можем увидеть, как они себя ведут, как выступают.

Завтрашний матч Кубка Англии – важный для нас. Это очень важная игра. Затем – еще один важный матч, полуфинал Кубка лиги против Мидлсбро. Затем – игра АПЛ против Фулхэма. Я считаю, что это очень важно. Считаю, это связано со строительством команды и с возможностью обеспечить игрокам хороший опыт, соревноваться на высоком уровне на Стэмфорд Бридж".

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"Это процесс, и мы довольны тем, в какой момент все это происходит. Не думаю, что мы можем быть удовлетворены, ведь это Челси, здесь всегда ждут побед. Но если проанализировать процесс, то я считаю, что на процесс нужно время. Сейчас эволюция на том этапе, который и нужен. Несмотря на все обстоятельства, мы находимся в той ситуации, в которой должны быть", – сказал Почеттино в интервью ВВС.

Напомним, после 20 туров АПЛ Челси занимает десятое место, набрав 28 очков.

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