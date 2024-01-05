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ПСЖ всерьез нацелился на трансфер лидера Ньюкасла

Гимараэс может продолжить карьеру в Париже.
Сегодня, 21:21
Бруно Гимараэш / Getty Images
Бруно Гимараэш / Getty Images

ПСЖ рассматривает покупку хавбека Ньюкасла Бруно Гимараэса. Об этом сообщает издание TNT Sports Brasil.

Парижский клуб изучает возможность трансфера. Отступные за бразильца составляют 116 млн евро, они могут быть разбиты на три части, что помогло бы ПСЖ соблюсти правила ФФП.

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Несмотря на желание Ньюкасла сохранить игрока, данные проблемы делают продажу необходимой. Парижане видят Гимараэса как потенциального лидера центра поля.

Отметим, решение касаемо своего будущего игрок примет в ближайшее время. Его слово будет итоговым в данной сделке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл ПСЖ

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