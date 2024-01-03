Ньюкасл может усилить состав хавбеком Челси

Полузащитник Челси, Андрей Сантос, который играет сейчас в аренде в Ноттингем Форест, может в ближайшее время сменить свой клуб.

Несмотря на переход в лондонский клуб за 12 миллионов евро в 2023 году, 19-летний бразильский игрок был мало задействован в АПЛ, проведя лишь 7 минут в одном матче сезона.

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По информации журналиста Бена Джейкобса, Ньюкасл проявляет интерес к игроку. В связи с этим Челси рассматривает возможность прекращения договора с Ноттингем Форест и передачи Сантоса на аренду "сорокам".

Ньюкасл нуждается в усилении состава из-за отсутствия Сандро Тонали из-за дисквалификации, связанной со ставками.

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