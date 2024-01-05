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Экс-игрок Ливерпуля жестко раскритиковал Нуньеса

Дитмарр Хаманн не в восторге от реализации уругвайца.
Сегодня, 21:28
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Бывший полузащитник Ливерпуля и сборной Германии Дитмар Хаманн жестко "прошелся" по форварду мерсисайдцев Дарвину Нуньесу.

Хаманн заявил, что у уругвайца осталось совсем мало времени до того, как фанаты "красных" в нем разочаруются.

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"Болельщики Ливерпуля теряют терпение к Нуньесу, но, думаю, они могут дать ему еще несколько недель или месяцев. Дело в том, что когда он играет, команда создает больше моментов, но если ты не реализуешь свои возможности, все усилия пропадают даром.

На каком-то этапе Дарвин должен начать забивать, ведь до Бернли его последний гол был в ворота Ньюкасла - за это время уже было сыграно 12-14 матчей. Если бы он умел забивать, то мог бы стать лучшим игроком в мире. Он быстрый, физически развит, он имеет все, кроме того, чтобы реализовывать свои моменты.

Если ты не умеешь реализовывать свои проблемы, то у тебя будут проблемы, однако иногда мне кажется, что он никогда этому не научится. Затем я думаю, что ему просто нужно больше времени! Сейчас он реализует сложные моменты, но не забивает в простых ситуациях", - сказал немец.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Дарвин Нуньес

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Экс-игрок Ливерпуля жестко раскритиковал Нуньеса
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