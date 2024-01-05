Аль-Ахли может отдать Фирмино в аренду
Бразилец не сумел заиграть в Саудовской Аравии.
Роберто Фирмино может покинуть Аль-Ахли в январе. Об этом сообщает издание Evening Standard.
Бразильский нападающий хочет больше игрового времени и рассматривает предложения от клубов Премьер-лиги, включая Фулхэм.
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Аль-Ахли готов отдать игрока в аренду, но требует, чтобы новый клуб оплатил большую часть его зарплаты в 326 тысяч фунтов в неделю.
Несмотря на интерес из Саудовской Аравии, Фирмино скорее всего не перейдет в другой местный клуб из-за финансовых условий.
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