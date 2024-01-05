Аль-Ахли может отдать Фирмино в аренду

Бразилец не сумел заиграть в Саудовской Аравии.

Роберто Фирмино может покинуть Аль-Ахли в январе. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Бразильский нападающий хочет больше игрового времени и рассматривает предложения от клубов Премьер-лиги, включая Фулхэм.

Читай также: Легенда Ливерпуля может вернуться в АПЛ

Аль-Ахли готов отдать игрока в аренду, но требует, чтобы новый клуб оплатил большую часть его зарплаты в 326 тысяч фунтов в неделю.

Несмотря на интерес из Саудовской Аравии, Фирмино скорее всего не перейдет в другой местный клуб из-за финансовых условий.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!