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Аль-Ахли может отдать Фирмино в аренду

Бразилец не сумел заиграть в Саудовской Аравии.
Сегодня, 22:25
Роберто Фирмино / Getty Images
Роберто Фирмино / Getty Images

Роберто Фирмино может покинуть Аль-Ахли в январе. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Бразильский нападающий хочет больше игрового времени и рассматривает предложения от клубов Премьер-лиги, включая Фулхэм.

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Аль-Ахли готов отдать игрока в аренду, но требует, чтобы новый клуб оплатил большую часть его зарплаты в 326 тысяч фунтов в неделю.

Несмотря на интерес из Саудовской Аравии, Фирмино скорее всего не перейдет в другой местный клуб из-за финансовых условий.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аль-ахли Роберто Фирмино

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