Футболист Баварии высказался о планах на вторую часть сезона

Вингер мюнхенской Баварии Кингсли Коман поделился мыслями о задачах клуба.

По словам француза, "красные" должны побеждать в каждом матче и не оглядываться на другие команды.

"В первой половине сезона мы часто играли очень хорошо. К сожалению, мы проиграли кубковую игру против Саарбрюккена и еще одну в Бундеслиге. В целом, мы находимся в хорошем положении, но знаем, что нам еще нужно совершенствоваться.

Мы все еще отстаем от Байера на несколько очков в Бундеслиге. Мы хотим побеждать в каждом матче, тогда нам не нужно будет смотреть на другие команды. В Лиге чемпионов мы хотим пройти как можно дальше. У нас матчи Лацио в 1/8 финала. Нужно двигаться шаг за шагом", - сказал Коман.

В текущем сезоне Кингсли провел 20 матчей, забив 5 голов и отдав 3 ассиста. Француз в данный момент проходит восстановление от травмы икроножной мышцы, но должен вернуться на поле уже в скором времени.

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