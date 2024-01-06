Мбаппе: Во Франции Месси не получил уважения, которого заслуживал

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о периоде выступлений Лионеля Месси во Франции.

"Месси заслуживает всяческих почестей. Честно говоря, во Франции он не получил уважения, которого заслуживал", – сказал Мбаппе в интервью Amazon Prime Sport.

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Напомним, Месси провел в ПСЖ всего два сезона, перейдя из Барселоны в 2021 году в качестве свободного агента.

За время выступлений в стане парижан аргентинец выиграл чемпионат Франции и Суперкубок Франции.

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