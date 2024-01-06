iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе: Во Франции Месси не получил уважения, которого заслуживал

Футболист принял сторону бывшего партнера по команде.
Сегодня, 15:21
Месси и Мбаппе / Getty Images
Месси и Мбаппе / Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о периоде выступлений Лионеля Месси во Франции.

"Месси заслуживает всяческих почестей. Честно говоря, во Франции он не получил уважения, которого заслуживал", – сказал Мбаппе в интервью Amazon Prime Sport.

Читай также: Мбаппе признался, что скучает по Месси

Напомним, Месси провел в ПСЖ всего два сезона, перейдя из Барселоны в 2021 году в качестве свободного агента.

За время выступлений в стане парижан аргентинец выиграл чемпионат Франции и Суперкубок Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Мбаппе признался, что страдает из-за своей популярности Мбаппе признался, что страдает из-за своей популярности
ПСЖ всерьез нацелился на трансфер лидера Ньюкасла ПСЖ всерьез нацелился на трансфер лидера Ньюкасла
Мбаппе определится со своим будущим до матчей ЛЧ Мбаппе определится со своим будущим до матчей ЛЧ
Симон выиграла гонку преследование в Оберхофе, Меркушина в топ-25 Симон выиграла гонку преследование в Оберхофе, Меркушина в топ-25
Помочь журналистам

Видео

Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Биатлон16:25
Симон выиграла гонку преследование в Оберхофе, Меркушина в топ-25
Европа16:19
Барселона готова выйти на трансферный рынок ради подписания форварда
ММА15:50
Миочич бросил вызов новому чемпиону UFC в тяжелом весе
Европа15:31
Интер в самом конце чуть не упустил победу над аутсайдером чемпионата
Европа15:21
Мбаппе: Во Франции Месси не получил уважения, которого заслуживал
Биатлон15:00
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
Европа14:55
Кубок Азии: расписание и результаты матчей
Бокс14:50
Промоутер Фьюри рассказал, когда может состояться бой с Джошуа
Европа14:44
Ветеран Ромы притягивает интерес английских клубов
Биатлон14:40
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK