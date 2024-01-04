Мбаппе признался, что скучает по Месси

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что хотел бы играть вместе с Лионелем Месси.

Француз считает аргентинца мастером паса.

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"Я до сих пор скучаю по возможности играть с Месси. Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространства, должен точно знать, что получит пас. Рядом с Месси чувствуешь уверенность, потому что мяч будет у тебя.

Это роскошь, которую может дать практически только Лионель. Играть рядом с Месси - особые ощущения", – приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, что француз и аргентинец играли в ПСЖ вместе два сезона. Летом 2023 года Лионель Месси перебрался в Интер Майами на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Мбаппе сделал заявление о своем будущем.

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