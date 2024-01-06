"Лишь вопрос времени": капитан Интера переподпишет контракт со "змеями"

Лаутаро Мартинес готов остаться в стане миланского клуба на более долгий срок.

Капитан Интера Лаутаро Мартинес приближается к тому, чтобы подписать новый контракт с клубом.

Стороны согласовали практически все детали нового соглашения, которое вскоре будет подписано и о чем будет официально объявлено.

"Я близок к подписанию новой сделки с Интером, переговоры продвинулись. Это всего-лишь вопрос времени", - цитирует футболиста Фабрицио Романо.

Нынешний контракт Мартинеса с Интером действует до лета 2026 года. По нему форвард получает 11,1 миллиона евро в год.

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В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел 24 матча, в которых записал на свой счет 18 голов и четыре результативные передачи.

Напомним, что Интер едва не организовал очередной подарок Ювентусу в матче против одного из аутсайдеров итальянской Серии А.

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