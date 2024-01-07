Хави назвал цель Барселоны в Кубке Испании

Испанец нацелен лишь на победу в турнире.

Главный тренер Барселоны Хави поделился ожиданиями от выступлений команды в рамках Кубка Испании.

"Мы мало что можем приобрести, но многое можем потерять. Мы фавориты с большим отрывом, и не только из-за разницы в лигах. Но нам нужно использовать все пять чувств.

Барбастро ждет матч всей жизни. Эта команда привыкла играть прямолинейно. У нас уже были проблемы с Интерсити в прошлом сезоне, и практика показывает, что легко нам не будет".

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"Наша цель – дойти до финала и победить в нем.

Важно отнестись к сопернику с уважением. Если мы будем думать, что будет легко, то это станет ошибкой. У соперника есть очень нужные черты: вера, храбрость, агрессия. На стадионе будет прекрасная атмосфера, поэтому будет сложно. Одна ошибка может привести к нашему вылету", – заявил Хави в интервью Marca.

Напомним, Барселона сегодня сыграет против Барбастро в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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