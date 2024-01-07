Экс-игрок Ливерпуля перейдет в клуб второго бразильского дивизиона
Мамаду Сако выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры.
Экс-центрбэк Ливерпуля и ПСЖ Мамаду Сако нашел себе новую команду.
Как сообщает бразильская журналистка Лариса Баллейро, француз переберется в стан местного Амазонас. Клуб выступает во втором дивизионе Бразилии.
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Переход состоится на правах свободного агента, сторонам осталось уладить последние детали. Финансовые детали контракта защитника остаются неизвестными.
Последним клубом Сахо был Монпелье, контракт с которым был расторгнут в ноябре прошлого года.
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