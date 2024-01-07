Энрике поделился деталями зимней трансферной кампании ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о зимнем трансферном окне.

"Трансферное окно заканчивается 31 января, а сейчас 6 января. Мы всегда готовы привлекать талантливых игроков, чтобы усовершенствовать наш состав. Как я уже упоминал ранее, у меня команда очень высокого уровня, с двумя игроками на каждую позицию".

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"Я всегда говорю игрокам, которые играют больше, не расслабляться, потому что те, кто играют меньше, имеют шанс изменить ситуацию. Моя цель - усовершенствовать каждого игрока, даже если это практически невозможно. Моя задача - мотивировать всех моих игроков", - сказал Энрике в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, после 17-ти туров Лиги 1 ПСЖ занимает первое место, набрав 40 очков.

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