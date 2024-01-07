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Бавария сделала предложение ПСЖ по трансферу защитника

Немецкий коллектив хочет усилить заднюю линию, вернув игрока в Германию, но у этого плана возникла проблема.
Сегодня, 18:45
Норди Мукиеле / Getty Images
Норди Мукиеле / Getty Images

Бавария пытается помочь Томасу Тухелю собрать состав, который способен бороться за победу во всех турнирах.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста RMC Sport Фабриса Хоукинса, "ротен" попытались приобрести защитника ПСЖ Норди Мукиеле.

Немецкий клуб предложил французам "чуть более" 20 миллионов евро за 26-летнего игрока. 

Однако ПСЖ будет обсуждать продажу Мукиеле только при одном условии: для осуществления данного трансфера парижане должны сначала найти замену своему игроку.

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Норди Мукиеле уже играл в Бундеслиге: в период с 2018 по 2022 года он выступал в составе РБ Лейпциг, после чего ПСЖ приобрел его за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел девять матчей, отыграв 394 минуты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Бавария Мюнхен

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