Бонуччи может продолжить карьеру в Турции

Агент футболиста уже провел первый раунд переговоров с клубом, в котором выступает экс-игрок Шахтера.

Леонардо Бонуччи не теряет надежды покинуть Унион Берлин по ходу зимнего трансферного окна.

Как сообщает Альфредо Педулла, после того, как сорвался переход в Рому, 36-летним итальянцем заинтересовался Фенербахче.

По информации источника, агент футболиста уже провел первые переговоры с турецким коллективом. Стоит отметить, что это тот же агент, который прошлым летом привел в Фенербахче Эдина Джеко. Также в стамбульском клубе выступает экс-хавбека Шахтера Фред.

На Бонуччи также претендует Дженоа, однако именно "желтые канарейки" сейчас считаются главными фаворитами на защитника.

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Напомним, что Леонардо Бонуччи стал игроком Униона лишь прошлым летом, перейдя из Ювентуса в статусе свободного агента. Однако в Германии он получает мало игровой практики - футболист сыграл всего в десяти матчах (723 минуты) во всех турнирах за этот период.

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