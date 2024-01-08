Шведский талант высказался об интересе Барселоны
Лукас Бергваль сконцентрирован на национальной сборной.
Хавбек шведского Юргордена Лукас Бергваль поделился мыслями о возможном уходе в Барселоне.
По словам футболиста, вокруг этой темы много спекуляций и на данный момент он не является игроком каталонцев.
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"Я знаю, что существует много спекуляций, но я стараюсь сосредоточиться на сборной и счастлив быть здесь на январском сборе. Пока что я игрок Юргордена", - сказал Бергваль.
Отметим, что 17-летний вундеркинд оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро.
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