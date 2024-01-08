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Шведский талант высказался об интересе Барселоны

Лукас Бергваль сконцентрирован на национальной сборной.
Сегодня, 11:15
Лукас Бергваль / Getty Images
Лукас Бергваль / Getty Images

Хавбек шведского Юргордена Лукас Бергваль поделился мыслями о возможном уходе в Барселоне.

По словам футболиста, вокруг этой темы много спекуляций и на данный момент он не является игроком каталонцев.

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"Я знаю, что существует много спекуляций, но я стараюсь сосредоточиться на сборной и счастлив быть здесь на январском сборе. Пока что я игрок Юргордена", - сказал Бергваль.

Отметим, что 17-летний вундеркинд оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лукас Бергваль

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