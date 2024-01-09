Клуб АПЛ провел тренировку с воспитанниками академии U-8
"Волки" хотели покзаать детям, что те тоже часть команды.
Главный тренер Вулверхэпмтона решил провести необычный спарринг внутри команды.
Гари О'Нил решил привлечь ребят из академии U-8 к тренировке первой команды.
Идея менеджера была в том, чтобы показать детям, что они уже являются важной частью команды.
Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм представил нового форварда.
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