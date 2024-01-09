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Футбол

Клуб АПЛ провел тренировку с воспитанниками академии U-8

"Волки" хотели покзаать детям, что те тоже часть команды.
Вчера, 22:56
/ wolves.co.uk
/ wolves.co.uk

Главный тренер Вулверхэпмтона решил провести необычный спарринг внутри команды.

Гари О'Нил решил привлечь ребят из академии U-8 к тренировке первой команды.

Идея менеджера была в том, чтобы показать детям, что они уже являются важной частью команды.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм представил нового форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон

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