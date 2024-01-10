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Хави - о минимальных победах Барселоны: Соглашусь на такие и в полуфинале, и в финале Суперкубка

Испанец готов на все ради результата.
Сегодня, 18:44
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался на тему минимальных побед клуба в нынешнем сезоне.

"Так сложились обстоятельства. Думаю, были матчи, в которых мы должны были побеждать с более комфортным счетом, а были игры, когда мы заслуживали поражения, но в итоге побеждали".

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"Я соглашусь на минимальные победы и завтра в полуфинале Суперкубка Испании, и в финале", – сказал испанец в интервью Marca.

Напомним, завтра Барселона сыграет с Осасуной в рамках полуфинала Кубка Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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