Хави - о минимальных победах Барселоны: Соглашусь на такие и в полуфинале, и в финале Суперкубка
Испанец готов на все ради результата.
Главный тренер Барселоны Хави высказался на тему минимальных побед клуба в нынешнем сезоне.
"Так сложились обстоятельства. Думаю, были матчи, в которых мы должны были побеждать с более комфортным счетом, а были игры, когда мы заслуживали поражения, но в итоге побеждали".
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"Я соглашусь на минимальные победы и завтра в полуфинале Суперкубка Испании, и в финале", – сказал испанец в интервью Marca.
Напомним, завтра Барселона сыграет с Осасуной в рамках полуфинала Кубка Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
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