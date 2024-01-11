Ливерпуль - Фулхэм 2:1 результат матча и обзор игры 10.01.2024

В среду, 10 января, в рамках полуфинала Кубка Английской лиги Ливерпуль принимал Фулхэм. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Первыми выйти вперед удалось скромным гостям. "Дачники" забили на 19-й минуте благодаря усилиям Виллиана. Во втором тайме расклада сильно изменился, ввиду чего гости сразу сели в оборону.

Сначала на 68-й минуте Кертис Джонс возобновил паритет на табло, а уже спустя несколько мгновений Коди Гакпо вывел команду вперед. Как оказалось позднее, данный гол решил судьбу игру.

Напомним, ответный матч между Ливерпулем и Фулхэмом состоится 24 января.

Статистика матча Ливерпуль - Фулхэм 1/2 финала Кубка английской лиги

Ливерпуль - Фулхэм 2:1

Голы: Джонс, 68, Гакпо, 71 - Виллиан, 19

Ожидаемые голы (XG): 1.73 - 0.32

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 19 - 5

Удары в створ: 7 - 3

Фолы: 10 - 10

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