Мадридские страсти: Рюдигер ущипнул Морату за сосок в Суперкубке Испании

Бывшие одноклубники "тепло" пообщались во время матча.

В рамках полуфинала Суперкубка Испании Реал переиграл Атлетико (5:3).

Во время поединка между защитником "сливочных" Антонио Рюдигером и форвардом "матрасников" Альваро Моратой произошла забавная ситуация.

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Немец ущипнул испанца за сосок, а в ответ нападающий оттолкнул его.

Отметим, что Рюдигер и Мората выступали вместе в одно время за Челси.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Атлетико.

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