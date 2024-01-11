Мадридские страсти: Рюдигер ущипнул Морату за сосок в Суперкубке Испании
Бывшие одноклубники "тепло" пообщались во время матча.
В рамках полуфинала Суперкубка Испании Реал переиграл Атлетико (5:3).
Во время поединка между защитником "сливочных" Антонио Рюдигером и форвардом "матрасников" Альваро Моратой произошла забавная ситуация.
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Немец ущипнул испанца за сосок, а в ответ нападающий оттолкнул его.
Отметим, что Рюдигер и Мората выступали вместе в одно время за Челси.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Атлетико.
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