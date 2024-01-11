Пропустил три гола: Анчелотти оценил игру Кепы в Суперкубке Испании

Итальянец еще не определился, кто сыграет в финале.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал игру Кепы Аррисабалаги в полуфинальном матче Суперкубка Испании против Атлетико (5:3 после дополнительного времени).

Итальянец считает, что испанец отыграл нормально.

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"Он сыграл нормально. Он ничего не мог поделать во время первых двух пропущенных голов.

Мы выберем, кто будет играть в финале – Лунин или Кепа.

3 пропущенные голы? Мы должны исправить некоторые вещи и оценить, что делать. Гол Гризманна был невероятным", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

В финале Суперкубка Испании Реал сыграет с победителем пары Барселона - Осасуна.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Атлетико.

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