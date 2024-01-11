Пропустил три гола: Анчелотти оценил игру Кепы в Суперкубке Испании
Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал игру Кепы Аррисабалаги в полуфинальном матче Суперкубка Испании против Атлетико (5:3 после дополнительного времени).
Итальянец считает, что испанец отыграл нормально.
Читай также: Мадридские страсти: Рюдигер ущипнул Морату за сосок в Суперкубке Испании
"Он сыграл нормально. Он ничего не мог поделать во время первых двух пропущенных голов.
Мы выберем, кто будет играть в финале – Лунин или Кепа.
3 пропущенные голы? Мы должны исправить некоторые вещи и оценить, что делать. Гол Гризманна был невероятным", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.
В финале Суперкубка Испании Реал сыграет с победителем пары Барселона - Осасуна.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Атлетико.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!