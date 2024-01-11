iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пропустил три гола: Анчелотти оценил игру Кепы в Суперкубке Испании

Итальянец еще не определился, кто сыграет в финале.
Сегодня, 11:55
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал игру Кепы Аррисабалаги в полуфинальном матче Суперкубка Испании против Атлетико (5:3 после дополнительного времени).

Итальянец считает, что испанец отыграл нормально. 

Читай также: Мадридские страсти: Рюдигер ущипнул Морату за сосок в Суперкубке Испании

"Он сыграл нормально. Он ничего не мог поделать во время первых двух пропущенных голов.

Мы выберем, кто будет играть в финале – Лунин или Кепа.

3 пропущенные голы? Мы должны исправить некоторые вещи и оценить, что делать. Гол Гризманна был невероятным", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

В финале Суперкубка Испании Реал сыграет с победителем пары Барселона - Осасуна.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

Статьи по теме

Мадридские страсти: Рюдигер ущипнул Морату за сосок в Суперкубке Испании Мадридские страсти: Рюдигер ущипнул Морату за сосок в Суперкубке Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал в безумной голевой перестрелке обыграл Атлетико Реал в безумной голевой перестрелке обыграл Атлетико
Реал может переключиться с Мбаппе на другого топ-форварда Реал может переключиться с Мбаппе на другого топ-форварда
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Европа15:30
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа15:18
Футболисты сборной Гамбии потеряли сознание в самолете из-за нехватки кислорода
Европа14:55
Хави оценил прогресс чемпионата Саудовской Аравии
Европа14:47
Боруссия Дортмунд объявила о возвращении Санчо
Бокс14:38
Атлас назвал условие, при котором Нганну может победить Джошуа
Европа14:25
Бавария близка к подписанию защитника сборной Англии
Другие страны14:13
Бразилия объявила о назначении нового главного тренера
Украина13:54
Министерство молодежи и спорта допустило болельщиков на трибуны - ФБУ
Европа13:50
"Ты отец Роналду?": Известный блогер побывал в гостях у легендарного "Зубастика"
Бокс13:37
Гвоздик сделал прогноз на бой Смит - Бетербиев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK