Хави - о матче с Осасуной в Суперкубке Испании: Барселоне будет сложно

Главный тренер Барселоны Хави высказался о грядущем матче против Осасуны.

"Мы не знаем плана Осасуны, но знаем, что это сложный соперник с отличным тренером. Они могут прессинговать в разных зонах, в центре, по флангам... Это всегда доставляет нам трудности. Мы выиграли в Памплоне справедливо, но в Ла Лиге это стоило нам усилий.

Мы играем за важный трофей – для СМИ он не так важен, как Ла Лига или Лига чемпионов, но это трофей. В прошлом розыгрыше мы отлично сыграли в финале, и это стало толчком, который нужен нам и сейчас. Конечно, мы хотим повторить то, что было в прошлом сезоне, чтобы победа в Суперкубке Испании стала поворотным моментом для завоевания других трофеев".

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"Да, нас считают фаворитами полуфинала, и мы считаем, что это знак, но Осасуна доминирует во многих аспектах игры, и нам будет сложно. Мы не являемся фаворитами турнира, ведь есть еще и Реал.

От нас ждут очень многого, и чтобы стремиться к совершенству, нам нужно найти преемственность по сравнению с Суперкубком два года назад. Превосходство, к которому мы стремимся, принесет нам титулы", – сказал Хави в интервью As.

Напомним, матч полуфинала Кубка Испании Барселона - Осасуна состоится сегодня, 11 января. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

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