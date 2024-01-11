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Гризманн прокомментировал свой голевой рекорд за Атлетико

Француз рад войти в историю.
Сегодня, 12:52
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн высказался о поставленном клубном рекорде по количеству голов.

"Для меня это нечто невероятное, предмет гордости".

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"В перерыве было много эмоций, но мы должны были вернуться в игру и провести столь исключительный вечер", - заявил Гризманн в интервью Movistar.

Француз обновил клубный рекорд по числу голов. Он забил свой 174-й гол и вышел на первое место в списке бомбардиров Атлетико. 

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