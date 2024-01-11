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Хави оценил прогресс чемпионата Саудовской Аравии

Испанец верит в успех экзотической лиги.
Сегодня, 14:55
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался о развитии чемпионата Саудовской Аравии. 

"Саудовская лига достигнет того, чего ожидает ее руководство. Их клубы были лучшими, когда я выступал в Лиге чемпионов Азии с катарским Аль-Саддом", – сказал испанец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня Барселона проведет матч полуфинала Кубка Испании против Осасуны. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Хави определился с судьбой Феликса в Барселоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хави Саудовская Аравия

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