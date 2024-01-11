В Барселоне определились с неприкосновенными игроками

Каталонцы готовы расстаться со многими футболистами в команде.

Барселона определила лишь троих игроков, которых готова удерживать в своем составе. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Ввиду экономических трудностей, каталонцы готовы рассматривать предложения по большинству своих футболистов, за исключением Педри, Гави и Рональда Араухо.

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В клубе верят, что эти игроки идеально вписываются в философию и стандарты Барселоны и будут играть ключевую роль в будущем.

Отметим, отсутствие особого статуса у других игроков не означает готовность клуба продавать их, но, при поступлении выгодных предложений, решение может быть изменено.

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