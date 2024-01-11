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Экс-игрок Реала не сомневается в переходе Мбаппе

Перес хорошо знает свое дело.
Сегодня, 20:57
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Гути уверен, что Килиан Мбаппе окажется в мадридском Реала.

Экс-игрок "сливочных" считает, что Флорентино Перес прекрасно понимает, что происходит и не упустит лучшего игрока мира. Тем более, что ранее функционер не единожды проворачивал подобное.

"Очевидно, Мбаппе и Реал придут к компромиссу. Мы говорим о лучшем футболисте в мире, который теперь свободен. Его мечта – перейти в Реал, а у мадридцев мечта, чтобы Мбаппе играл за Реал, так что в конце концов им обоим придется уступить.

Дело не только в том, чтобы Мбаппе вышел на поле, а в бизнесе. И именно этим Флорентино Перес занимался всю свою жизнь, именно поэтому он лучший президент Реала.

Перес делал это с Фигу, с Бекхэмом, с Роналду, с Зиданом... И сейчас Мбаппе. Другого не дано", – цитирует Гути Marca.

Ранее также сообщалось, что в Барселоне не могут решить, что делать с Араухо.

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