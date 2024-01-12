Арсенал следит за молодым нападающим из Серии А
Подписать Джошуа Зиркзе зимой точно не выйдет.
Лондонский Арсенал внимательно следит за Джошуа Зиркзе, пишет The Telegraph.
"Канониры" продолжают изучат рынок в поисках еще одного нападающего, и их внимание привлек молодой голландец.
При этом, даже если Арсенал решит остановить свой выбор на Зиркзе, ждать его трансфер зимой не стоит. У "канониров" нет требуемых денег - Болонья попросит за игрока 50 млн фунтов.
Джошуа провел в этом сезоне 18 матчей, в которых отличился семь раз и является лучшим бомбардиром команды. Кроме того форвард постоянно вызывается в молодежную сборную Нидерландов, где также регулярно забивает.
Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм представил первое зимнее подписание.
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