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Арсенал следит за молодым нападающим из Серии А

Подписать Джошуа Зиркзе зимой точно не выйдет.
Сегодня, 00:55
Джошуа Зиркзе / Getty Images
Джошуа Зиркзе / Getty Images

Лондонский Арсенал внимательно следит за Джошуа Зиркзе, пишет The Telegraph.

"Канониры" продолжают изучат рынок в поисках еще одного нападающего, и их внимание привлек молодой голландец.

При этом, даже если Арсенал решит остановить свой выбор на Зиркзе, ждать его трансфер зимой не стоит. У "канониров" нет требуемых денег - Болонья попросит за игрока 50 млн фунтов.

Джошуа провел в этом сезоне 18 матчей, в которых отличился семь раз и является лучшим бомбардиром команды. Кроме того форвард постоянно вызывается в молодежную сборную Нидерландов, где также регулярно забивает.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм представил первое зимнее подписание.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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