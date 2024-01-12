Хави - о матче с Реалом в Суперкубке: В финалах не играют, их выигрывают
Испанец поделился ожиданиями от грядущей встречи.
Главный тренер Барселоны Хави высказался о предстоящем матче с Реалом.
"Надеюсь мы выиграем, это финал. В финалах не играют, их выигрывают.
Мы хотим конкурировать с соперником, которого я увидел в очень хорошем состоянии вчера".
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"Но в класико не бывает фаворитов. Надеюсь, у нас получится такой финал, как в прошлом году.
Мы действующие чемпионы, и, по крайней мере, мы будем наслаждаться финалом", – сказал Хави в интервью Movistar.
Напомним, матч финала Суперкубка Испании Барселона - Реал состоится в воскресенье, 14 января.
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