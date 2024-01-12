Почеттино - о матче против Мидлсбро: Мы не можем позволить себе проигрывать в таких играх

Аргентинец Маурисио Почеттино провел пресс-конференцию в преддверии матча АПЛ против Фулхэма.

Наставник Челси поделился мыслями о предстоящем матче и важности выступлений в АПЛ.

"Для нас важно выступать и побеждать. В данный момент не важно быть на определенной позиции. У Фулхэма все хорошо. Мы видели их последнюю игру против Ливерпуля, они действительно хорошо играют. У них очень хорошие игроки.

Они находятся в очень хорошем положении. Мы неплохо выступили против Мидлсбро и одержали несколько побед. Мы проиграли 1:0, но нам нужно сохранять веру в себя. Я думаю, что команда чувствует себя хорошо, и мы уверены в завтрашнем дне. Я уверен, что мы проделаем очень хорошую работу.

Каждая игра должна быть для нас приоритетной. Мы должны играть каждую игру как финал. Трудно быть последовательным и играть одинаково каждую игру, но мы должны стараться. Конечно, случались ситуации, которых мы не ожидали, которые усложняли ситуацию. Мы сделаем все, чтобы выступить, создать надежную командную игру. В свое время мы добьемся большого успеха, не сомневайтесь.

Ставили ли мы какую-то цель на вторую половину сезона в АПЛ? Не совсем, для нас в первую очередь важно победить завтра".

Также Почеттино рассказал о моральном состоянии после матча Кубка Лиги против Мидлсбро, где команда проиграла со счетом 1:0.

"Я думаю, что видел игроков сегодня, очень хороший настрой. Конечно, мы разочарованы последней игрой, но это первые 90 минут. Разочарованы, но в то же время мы - Челси и не можем позволить себе проигрывать такие матчи", - резюмировал специалист.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!