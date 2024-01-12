Ливерпуль и ПСЖ поборятся за лидера нидерландского гранда

Давид Ханцко может пойти на повышение.

Английский Ливерпуль и французский ПСЖ намерены побороться за талантливого центрбэка.

Как сообщает Николо Скира, мерсисайдцы и парижане заинтересованы в услугах Давида Ханцко из Фейеноорда. Нидерландцы не хотят отпускать игрока зимой и просят за него 45 млн евро.

26-летний защитник в текущем сезоне провел 24 матча, забив 1 гол и отдав 2 ассиста. Давид является одним из лидеров роттердамского клуба и выступает за него c 2022 года.

Отметим, что также Ливерпуль интересуется защитником французского гранда, опережая в борьбе за игрока МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!