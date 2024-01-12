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Футбол

Моуриньо могут уволить из Ромы

Под португальцем начало "шататься кресло".
Сегодня, 19:33
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Рома может вскоре сменить главного тренера.

Как сообщает издание La Reppublica, боссы клубы рассматривают увольнение Жозе Моуриньо. Ден и Раян Фридкины разозлились после вылета из Кубка Италии и считают, что вина за поражение висит на португальце.

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Также владельцы "волков" расстроены предыдущими результатами и отсутствием какой-либо работы на трансферном рынке.

Отмечается, что если Рома проиграет Милану, то позиции Моуриньо в клубе станут очень шаткими, а каждый матч в дальнейшем может стать для него последним.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуриньо

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