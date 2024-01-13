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Судья по делу Негрейры считает аргументы в защиту Барселоны безосновательными

"Абсурдные, глупые и непоследовательные спекуляции".
Сегодня, 12:17
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Судья Хоакин Агирре, занимающийся делом Негрейры, считает аргументы Барселоны безосновательными, пишет Marca.

Издание ссылается на заметку судьи, которые он сделал еще в ноябре 2023 года. В них говорится, что аргументы каталонцев "абсурдные, глупые и непоследовательные спекуляции".

В частности судья считает, что доводы Барселоны, якобы те не знали о влиянии Негрейры на судейские комитет, выплачивая ему огромные суммы, глупы сами по себе.

Также абсурдом он назвал аргумент, что Негрейра мог водить каталонцев за нос, получая от них деньги за определенные услуги, которые он на самом деле не выполнял. 

Ранее также сообщалось, что тренер Осасуны остался недоволен судейством после матча с Барселоной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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