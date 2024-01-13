Стерлинг заработал больше всех пенальти в истории АПЛ

У англичанина только три заработанных 11-метровых в этом сезоне.

Рахим Стерлинг является рекордсменом по количеству заработанных пенальти.

В субботу, 13 января лондонский Челси принимает дома Фулхэм, на текущий момент счет 1:0 в пользу лондонцев. Единственный гол забил Коул Палмер с пенальти.

11-метровый заработал Рахим Стерлинг, для которого это уже третий заработанный пенальти в этом сезоне. А для Челси и вовсе восьмой.

По показателю заработанных пенальти в АПЛ англичанин находится на бесспорном первом месте с 26-ю очками, опережая конкурентов минимум на три пункта.

Ранее также сообщалось, что Кейн повторил рекорд Левандовски в Бундеслиге.

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