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Малиновский - один из лучших игроков Дженоа в игре с Торино

Украинец получил хорошие оценки, хотя отметился лишь желтой.
Сегодня, 18:39
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В матче 20-го тура итальянской Серии А Дженоа и Торино сыграли вничью, не сумев забить друг другу.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore традиционно по итогам поединка выставили оценки игрокам обеих команд. 

Оба сайта высоко оценили игру украинского хавбека "грифонов" Руслана Малиновского. WhoScored поставил полузащитнику 7.0 (Второй показатель после Хоана Васкеса, у которого 7.1), а SofaScore - 7.2 (также второй после Васкеса, у которого 7.3).

В активе украинца 76% точных пасов, 1 ключевая передача, 3 удара по воротам, 2 из которых в створ, 1 перехват и 3 отбора, а также желтая карточка за фол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: торино дженоа

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