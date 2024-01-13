Экс-игрок МЮ и Реала может стать одноклубником Ярмолюка

Английский Бренфторд намерен усилить линию защиты в зимнее трансферное окно.

Как сообщает французское издание L'equipe, "пчелы" близки к подпсанию Серхио Регилона из Тоттенхэма. Речь идет об аренде без права выкупа.

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Решение подписать воспитанника мадридского Реала связано с серьезными травмами Аарона Хики и Рико Генри, которые могут сыграть на позиции левого защитника.

Также стоит сказать, что коллектив Томаса Франка мог подписать Регилона летом, но тогда он отправился в аренду в МЮ, который также страдал от отсутствия левого защитника.

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