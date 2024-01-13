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"Расстроен им": Гвардиола с юмором отреагировал на игру де Брюйне в матче с Ньюкаслом

Пеп хотел, чтобы его подопечный забил первым касанием по мячу.
Вчера, 23:29
Кевин де Брюйне и Пеп Гвардиола / Getty Images
Кевин де Брюйне и Пеп Гвардиола / Getty Images

Рулевой английского Манчестер Сити Пеп Гвардиола отреагировал на невероятный перформанс Кевина де Брюйне в игре с Ньюкаслом.

Напомним, бельгиец провел на поле около 25 минут, но этого ему хватило, чтобы забить и отдать ассист.

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Гвардиола решил с юмором отнестись к вопросу журналиста, заявив, что де Брюйне нужно было забивать первым касанием.

"Нет слов, чтобы описать игру. Нас оценивают по игре. Будут оценивать победу. Менталитет и то, что мы можем сделать. Мы доказали свои качества.

Мы потеряли Джона Стоунза и Эдерсона. Это было странно, но мы взяли игру под свой контроль. Мы пропустили два гола во время перехода, они похожи на Ливерпуль. Мы придерживались плана, сработала магия Кевина и Оскара (Оскар Бобб - автор победного гола - прим.).

Расстроен Кевином, потому что его первым касанием мяча был штрафной удар, а он не забил.

Фил Фоден был выдающимся. Все были очень хороши", - заявил испанский специалист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола

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