Монца - Интер: результат матча чемпионата Италии 13.01.2024

Миланский Интер в гостях встретился с Монцой в рамках 20-го тура итальянского чемпионата.

"Нерадзурри" с первых минут начали показывать доминирующую игру и уже к 14-ой минуте вели со счетом 0:2. Голы забивали Хакан Чалханоглу и Лаутаро Мартинес.

В середине первого тайма Маттео Пессина мог сокращать разрыв, но его гол был отменен.

После перерыва Чалханоглу и Мартинес записали на свой счет по дублю, а Пессина все же отметился голом престижа. Также в концовке встречи забил Маркус Тюрам.

Таким образом, Интер продолжает возглавять турнирную таблицу Серии А. "Нерадзурри" опережают Ювентус на 5 очков, что исключает для "зебр" возможность догнать коллектив Симоне Индзаги, даже учитывая то, что у них на матч меньше.

Статистика матча чемпионата Италии Монца - Интер

Монца - Интер 1:5

Голы: Пессина, 68 - Чалханоглу, 12, 64, Мартинес, 14, 84, Тюрам, 88

xG: 0.04 - 2.40

Удары: 9 - 20

Удары в створ: 2 - 7

Владение мячом: 57% - 43%

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