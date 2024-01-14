Тренер нидерландского гранда подтвердил интерес к легенде Ливерпуля

Футболист Аль-Иттифака Джордан Хендерсон может перебраться в чемпионат Нидерландов.

В услугах экс-капитана Ливерпуля заинтересован амстердамский Аякс. Данную информацию подтвердил главный тренер "сыновей Бога" Джон ван'т Шип.

"Я могу подтвердить, что руководство клуба и Джордан Хендерсон ведут переговоры. Сейчас ему необходимо решить все вопросы с его нынешней командой. Больше я ничего не могу сказать", - заявил нидерландский специалист канадского происхождения.

Напомним, ранее сообщалось, что английский полузащитник может перейти в Ювентус, но ему придется существенно снизить свою зарплату.

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