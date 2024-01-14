Тен Хаг: МЮ нужны голодные игроки

Нидерландский наставник хочет, чтобы его подопечные боролись за эмблему на груди и делали это вместе.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что клуб нуждается в "голодных игроках" после того, как Джейдону Санчо позволили уйти в дортмундскую Боруссию.

Нидерландец исключил вингера из основной команды после того, как игрок отказался извиняться за пост с критикой тренера в социальной сети. В итоге англичанин не играл четыре месяца.

"Если вы хотите демонстрировать игру высокого уровня, вам нужны голодные игроки. Я уже говорил, нам нужны личности и игроки, которые горят желанием бороться за эмблему. Так что боритесь за этот клуб и делайте это в команде", - цитирует тренера The Athletic.

Свой следующим матч Манчестер Юнайтед проведет против Тоттенхэма в воскресенье, 14 января. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

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Напомним, что днем ранее Джейдон Санчо вышел на замену в первой же игре за Боруссию и отдал голевую передачу на Марко Ройса, что помогло "шмелям" разгромить на выезде Дармштадт.

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