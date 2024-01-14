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Экс-хавбек Манчестер Юнайтед уволил всех своих агентов в надежде найти новую команду

Так уж получилось, что интересы футболиста представляли члены его семьи.
Вчера, 22:13
Джесси Лингард / Getty Images
Джесси Лингард / Getty Images

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Джесси Лингард уволил всех своих агентов, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 31-летний хавбек, находящийся в статусе свободного агента, прошлым летом получил несколько предложений. Однако до заключения сделки дело так и не дошло, чем игрок был сильно разочарован.

В результате Лингард решил расторгнуть "сложное долгосрочное соглашение" со своими представителями, пытаясь возобновить карьеру.

Стоит отметить, что интересы футболиста представляли члены его семьи, но это не остановило его от прекращения сотрудничества на профессиональной почве.

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Сообщается, что Лингард хочет "просто играть в футбол, не руководствуясь денежным фактором". Сейчас он намерен сфокусироваться на поиске новой команды.

Последний раз к заключению контракта с клубом Джесси Лингард был близок в октябре, однако сделка с саудовским Аль-Иттифаком так и не состоялась.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джесси Лингард

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