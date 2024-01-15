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Тренер Баварии уверен, что Кейн сможет побить рекорд Левандовски

"Я уверен, что для Харри нет предела".
Сегодня, 14:28
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Томас Тухель убежден, что Харри Кейн сумеет побить рекорд Роберта Левандовски.

Напомним, английский форвард сумел повторить достижение своего предшественника, забив 22 гола в первом круге.

Тем не менее Роберту также принадлежит рекорд Бундеслиги по количеству забитых голов за сезон - 41. Однако Тухель уверен, что Кейн сумеет побить его.

"Рекорд Левандовского в опасности. Никто никогда не мог поверить, что кто-то может его побить, но это возможно. Нужно лишь немного удачи. Команда должна продолжать двигаться вперед, Харри нужно быть в форме – посмотрим, что будет дальше... Я уверен, что для Харри нет предела", – приводит слова наставника Баварии ESPN.

Ранее также сообщалось, что Жиру повторил бомбардирское достижение в Милане.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн

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