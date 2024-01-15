Тренер Баварии уверен, что Кейн сможет побить рекорд Левандовски

"Я уверен, что для Харри нет предела".

Томас Тухель убежден, что Харри Кейн сумеет побить рекорд Роберта Левандовски.

Напомним, английский форвард сумел повторить достижение своего предшественника, забив 22 гола в первом круге.

Тем не менее Роберту также принадлежит рекорд Бундеслиги по количеству забитых голов за сезон - 41. Однако Тухель уверен, что Кейн сумеет побить его.

"Рекорд Левандовского в опасности. Никто никогда не мог поверить, что кто-то может его побить, но это возможно. Нужно лишь немного удачи. Команда должна продолжать двигаться вперед, Харри нужно быть в форме – посмотрим, что будет дальше... Я уверен, что для Харри нет предела", – приводит слова наставника Баварии ESPN.

Ранее также сообщалось, что Жиру повторил бомбардирское достижение в Милане.

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