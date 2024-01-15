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Жиру повторил бомбардирское достижение Милана 13-летней давности

Последний раз подобное достижение поокорялось Алешандре Пато.
Сегодня, 10:32
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

Оливье Жиру повторил бомбардирское достижение Милана.

37-летний француз находится в отличной форме, у него 11 голов в 24 матчах текущего сезона.

Более того, Жиру забивает более десяти голов за сезон третий год подряд, а подобного в Милане не было уже очень давно.

Последний раз подобных достижением мог похвастаться Алешандре Пато в сезонах-2008-11.

Ранее, напомним, Милан обыграл Рому благодаря голам Жиру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оливье Жиру

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