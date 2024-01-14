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Милан - Рома 3:1: обзор матча и результат игры 14.01.2024

Трио полевых игроков забило все голы, а Майк Меньян сделал так, что соперник смог отличиться лишь с пенальти.
Вчера, 23:59
Адли, Эрнандес и Жиру / Getty Images
Адли, Эрнандес и Жиру / Getty Images

В воскресенье, 14 января, на Сан-Сиро прошел матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором Милан играл с Ромой.

Главный тренер римлян Жозе Моуриньо с трибун наблюдал за игрой своих подопечных, так как португалец отбывал дисквалификацию за очередную красную карточку.

Без португальца у бровки "джаллоросси" не сказать, что плохо выглядели. Но ранний гол они все же пропустили - это Ясин Адли на 11-й минуте вывел "россонери" вперед. Стоит отметить, что для 23-летнего француза это было первое взятие ворот в красно-черной футболке.

Источник: Getty Images

Вообще в этот день особенно выделялись французские игроки Милана. После гола Адли настал звездный час Майка Меньяна спасать ворота хозяев поля (с чем он успешно справлялся).

А на 11-й минуте, но уже второго тайма, Милан удвоил свое преимущество усилиями Оливье Жиру, который вышел на чистое второе место в списке бомбардиров Серии А.

В середине тайма Рома получила право на пенальти после того, как Давиде Калабрия в собственной штрафной сбил Лоренцо Пеллегрини. Леандро Паредес успешно исполнил 11-метровый удар.

Источник: Getty Images

Казалось, что римляне постараются вырвать ничью, но в итоге все получилось совсем наоборот. Под конце матча Тео Эрнандес нанес мощный удар и мяч рикошетом от перекладины влетел в сетку ворот.

Милан с 42 очками в активе не теряет надежд догнать Интер, а Рома продолжает барахтаться в середине таблицы, имея 29 баллов.

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Статистика матча Милан - Рома 20-го тура Серии А

Милан - Рома 3:1
Голы: Адли, 11, Жиру, 56, Эрнандес, 84 - Паредес, 69 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 1,57 - 1,57
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 17 - 12
Удары в створ: 5 - 5
Фолы: 12 - 9

Милан: Меньян - Калабрия, Кьяер, Габбия, Эрнандес (Хименес, 89) - Адли (Дзероли, 89), Рейндерс, Пулишич (Муса, 79), Лофтус-Чик, Леау (Окафор, 79) - Жиру.

Рома: Свилар - Кристенсен, Манчини (Пеллегрини, 46), Льоренте (Хейсен, 78) - Челик (Залевски, 78), Кристанте, Паредес, Бове, Спинаццола - Лукаку, Эль-Шаарави (Белотти, 61).

Предупреждения: Кьяер, Габбия - Манчини, Кристанте, Хейсен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Милан Серия А

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