Известный комик начал называть состав Ливерпуля во время речи после получения Emmy

Джон Оливер вспомнил о своем любимом клубе в такой ответственный момент.

В США проходит сезон вручения различных теле и кинонаград. Сегодня ночью, к примеру, состоялась премия Emmy.

Среди победителей нашлось место программе События прошедшей недели с Джоном Оливером, которая победила в номинации лучшее скетч-шоу.

Сам Оливер вышел получать награду и после традиционной благодарности команде, котроая работает над шоу, своей семье и друзьям Джон начал называть состав Ливерпуля.

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Известный комик успел дойти лишь до Верджила ван Дейка и затем был прерван.

Пресс-служба "красных" отреагировала на перформанс их болельщика в своем Twitter-аккаунте, который ориентирован на жителей США.

"Поздравляем.

Ты можешь зачитывать наш состав в любое время", - написали мерсисайдцы в соцсети.

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