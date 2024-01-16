Известный комик начал называть состав Ливерпуля во время речи после получения Emmy
В США проходит сезон вручения различных теле и кинонаград. Сегодня ночью, к примеру, состоялась премия Emmy.
Среди победителей нашлось место программе События прошедшей недели с Джоном Оливером, которая победила в номинации лучшее скетч-шоу.
Сам Оливер вышел получать награду и после традиционной благодарности команде, котроая работает над шоу, своей семье и друзьям Джон начал называть состав Ливерпуля.
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Известный комик успел дойти лишь до Верджила ван Дейка и затем был прерван.
Пресс-служба "красных" отреагировала на перформанс их болельщика в своем Twitter-аккаунте, который ориентирован на жителей США.
"Поздравляем.
Ты можешь зачитывать наш состав в любое время", - написали мерсисайдцы в соцсети.
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