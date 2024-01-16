Моуриньо уволили из Ромы

Поражение Милану в 20-ом туре чемпионата Италии в 20-ом туре чемпионата Италии стало для Жозе Моуриньо последним во главе Ромы.

Как сообщает пресс-служба "волков", столичный клуб рассторг соглашение с португальским специалистом. В Риме Жозе проработал более 2 лет

Моуриньо возглавил Рому в мае 2021 года, выиграл с клубом Лигу конференций и дошел ло финала Лиги Европы. Руководство команды в лице Дэна и Райана Фридкиных поблагодарили португальца за время проведенное в клубе.

"Мы хотели бы поблагодарить Жозе от имени всех нас за его страсть и преданность с момента его прибытия.

Мы навсегда сохраним теплые воспоминания о его работе, но мы считаем, что в интересах клуба необходимы немедленные изменения.

Мы желаем Жозе и его команде всего наилучшего в будущем", - сказано в заявлении боссов "джалоросси".

Имя исполняющего обязанности главного тренера Ромы станет известно позже.

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