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"Она бы здесь не промахнулась": Фан-аккаунт известной певицы потроллил форварда Ливерпуля

Популярность Дарвина Нуньеса выходит за пределы круга футбольных болельщиков.
Сегодня, 16:00
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Форвард Ливерпуля Дарвин Нуньес хотя и демонстрирует в этом сезоне неплохую результативность, являясь вторым игроком своей команды после Мохаммеда Салаха по системе гол+пас, однако, в то же время продолжает растрачивать кучу моментов, что позволяет ему оставаться объектом мемов и насмешок со стороны фанатов других команд.

Более того, уругваец дошел до того, что над ним смеются фан-аккаунты известных людей, не имеющих отношения к футболу.

Популярный twitter-аккаунт Out of context football опубликовал скриншот поста одного из фанатов "красных", который сравнил британскую певицу албанского происхождения Дуа Липу с нападающим своего любимого клуба

"Действительно не понимаю хайпа по поводу ее внешности, она похожа на Дарвина Нуньеса".

В комментарии к этому твиту пришел аккаунт посвященный Дуа, заявив, что она бы могла реализовывать моменты лучше, чем это делает Нуньес.

"Она бы здесь не промахнулась, кстати", - гласит ответ, к которому приложен скриншот удара Дарвина в матче Лиги Европы против Юнион Сен-Жиллуа.

Отметим, что в том моменте уругвайский нападающий попал в штангу и мяч в итоге отскочил к его партнеру Раяну Гравенберху, который все же смог отправить его в пустые ворота.

Напомним, ранее сообщалось, что Липа была замечена на матче Челси сразу после того, как в СМИ появились слухи о том, что она начала встречаться с известным болельщиком "синих".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дуа Липа Дарвин Нуньес

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